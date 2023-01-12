Российская "элита" недовольна Путиным: Арестович рассказал, как в РФ могут свергнуть "царя"

Все больше россиян понимает, что проблемы в РФ возникают из-за их лидера. Российская "элита" очень недовольна своим президентом Владимиром Путиным, но что она с ним будет делать, предугадать сложно.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию "Гордон".

"Настроение российской "элиты" – это еще одна переменная, которую невозможно анализировать, потому что это намерения. Это не танки, которые можно сосчитать, не бочки с топливом, не боеприпасы, не количество "Калибров", которое заводы могут изготовить. Анализировать намерение очень-очень сложно", – сказал он.

По словам Арестовича, в России человеческие потери не особо учитываются, но экономическая составляющая является важным фактором, который может сильно повлиять на поведение российской "элиты". По его словам, к лету падение цен на нефть, на газ ограниченность возможности торговли будет сильно ломать российскую экономику.

"Если какое-то острое по отношению к Путину поведение случится – это потому, что все больше людей понимают, что вообще весь дурдом творится только потому, что есть один человек и он еще на одной должности, он еще принимает эти решения. Если его нет на этом посту или его нет физически, все сразу решается. Сваливаешь за него всю вину, такой опыт в российской "элиты" есть, они много раз это делали, начиная со смерти Сталина. Сбрасываешь с себя ответственность и говоришь: "Он держал наши семьи в заложниках, мы не одобряли, мы сопротивлялись как могли, простите нас. А теперь мы готовы возвращаться в семью народов, в мировое разделение труда. Давайте снимать санкции". Вот это очень выгодное решение для них. Все больше людей это понимают", – сказал он.

В то же время Арестович считает, что россиян останавливает традиционное уважение к власти, он назвал это "стержневой основой" в российском коллективном сознании.

"В России можно крашеный стол посадить на место президента, и они будут его слушаться потому, что кто-то должен быть. Второе – эти люди сформировались за Путина более чем полностью. Им нужно не против Путина выступить, а против собственного менталитета", – отметил он.

Читайте также: