Российская господствующая элита впадает в откровенную панику: Подоляк назвал признаки таких настроений

Пропагандисты параллельно продолжают накачивать россиян антиукраинской ненавистью.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российская господствующая элита впадает в откровенную панику.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Подоляка, на это указывают сразу три явления.

Первое: все чаще появляются странные и откровенные заявления российских топов иностранным журналистам. Как, например, ночные "откровения" кремлевского пресс-секретаря Пескова, который "по умолчанию" признал огромные потери российской армии в Украине. И что со спецоперацией происходит что-то странное.

Второе: заявления об отставке, которые постоянно появляются министров, которые, конечно, никто не спешит удовлетворять. Связаны же одной цепью. Уже в очереди на "оставить российский военный корабль" Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз). Сомнения нарастают у людей.

И третье: практически каждый день Путин проводит селекторы с расширенным Совбезом. Точнее, сначала расширено, потом – узко. В течение многих часов. Чтобы накачивать и содержать в подчинении... А параллельно с этим безумные пропагандисты, практически оказавшиеся в свободном плавании, продолжают накачивать и без того забитых собственных граждан антиукраинской ненавистью, чтобы если надо, то "до последнего россиянина"...

Стоит отметить, что ранее советник главы ОП уже писал, что российская господствующая элита, в том числе бывший премьер РФ, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, пытаются дистанцироваться от решения Путина напасть на Украину.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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