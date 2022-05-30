Российский оппозиционер объяснила, что станет началом окончательного конца режима Путина

Разочарование и депрессии рядовых россиян, которые все дальше будут сильнее ощущать последствия войны против Украины, могут оказаться настолько сильными, что станут началом конца режима Путина в РФ.

Сейчас в России, несмотря на санкции, жители крупных городов серьезных изменений пока не видят и еще не поняли того катастрофического состояния в их развивающейся экономике. Вместе с тем, постепенно, как свидетельствуют опросы, уровень доверия к телевизору у россиян начал падать и расти доверие к соцсетям.

Об этом заявила российский оппозиционер Ольга Курносова в интервью OBOZREVATEL.

"Вера в непобедимость Путина, в то, что Россия спасает народ Украины, – такие россияне тоже есть – начнет трещать по швам, когда Россия начнет терпеть поражение. Разочарование, которое постигнет россиян, будет очень сильным. Думаю, это будет значительно сильнейшей эмоцией, Чем у них не будет денег, а в магазине исчезнут продукты, они будут искать деньги и продукты. А вот когда они потеряют веру, тогда терпят крах всего, что их окружало. Это будет началом окончательного конца режима Путина", — сказала она.

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Оппозиционер заметила, что в российских селах ежемесячно случаются крайне жестокие преступления, а потому зверства оккупантов в Украине для самих россиян не были потрясением. Зато, по ее словам, действия российской армии в Буче и Ирпене, где находили замученных мирных людей, показали всему миру "этот ужасный выворот путинского якобы благосостояния".

"Это нищета и полное обыдление, ужасное падение уровня образования, алкоголизация, наркомания в российской глубинке. Эта глубинка пришла в Украину. Их даже людьми трудно назвать", — подчеркнула она.

Напомним, офицер ФСБ заявил, что у диктатора РФ Владимира Путина якобы "трудная форма быстро прогрессирующего рака". Он может терять зрение и из-за болезни Путина осталось недолго жить.

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