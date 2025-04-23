Российская пропаганда начала работать с Трампом и его семьей через соцсети - Stopfake

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Российская пропаганда активно работает над влиянием на США через соцсети, используя англоязычные аккаунты для распространения нарративов.

Об этом рассказал пояснивший исполнительный директор Stopfake Руслан Дейниченко в эфире «Мы Украина».

«Также мы видим, как сейчас очень активная российская пропаганда начала с Соединенными Штатами работать. Российские пропагандисты начали свои аккаунты вести на английском языке. Они постоянно тегают в Твиттере и в своих социальных сетях и вице-президент, и Дональда Трампа, его детей, и Иванку Трамп для того, чтобы их сообщения увидели, для того, чтобы их ретвитнули, для того, чтобы те нарративы, которые распространяет российская пропаганда, каким-то образом усилили и для того, чтобы они впали и в то, чтобы в Дональда Трампа или тех людей, которые в американской администрации отвечают за украинское направление или за любое другое направление», — сказал он.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве 23 апреля заметили листовки с символикой российских кафиров и пропагандистскими лозунгами. Полиция быстро отреагировала на этот «вброс».