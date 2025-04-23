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Российская пропаганда начала работать с Трампом и его семьей через соцсети - Stopfake
Россия активно использует соцсети, чтобы повлиять на американскую политику.
Российская пропаганда активно работает над влиянием на США через соцсети, используя англоязычные аккаунты для распространения нарративов.
Об этом рассказал пояснивший исполнительный директор Stopfake Руслан Дейниченко в эфире «Мы Украина».
«Также мы видим, как сейчас очень активная российская пропаганда начала с Соединенными Штатами работать. Российские пропагандисты начали свои аккаунты вести на английском языке. Они постоянно тегают в Твиттере и в своих социальных сетях и вице-президент, и Дональда Трампа, его детей, и Иванку Трамп для того, чтобы их сообщения увидели, для того, чтобы их ретвитнули, для того, чтобы те нарративы, которые распространяет российская пропаганда, каким-то образом усилили и для того, чтобы они впали и в то, чтобы в Дональда Трампа или тех людей, которые в американской администрации отвечают за украинское направление или за любое другое направление», — сказал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве 23 апреля заметили листовки с символикой российских кафиров и пропагандистскими лозунгами. Полиция быстро отреагировала на этот «вброс».