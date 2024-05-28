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Российская пропаганда планирует активизировать ИПСО по открытию второго фронта со стороны Беларуси

Российская пропаганда планирует активизировать ИПСО по открытию второго фронта со стороны Беларуси

Беларусь и РФ готовы к провокациям

Основная цель этой ИПСО – нагнетание массовой паники в украинском обществе.

Прогнозируется, что враждебная пропаганда активизирует ИПСО по открытию второго фронта со стороны Беларуси.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

Ожидаем в ближайшее время ряд провокационных заявлений высшего руководства РФ и Белоруссии с угрозами в адрес Украины.

Основная цель этой ИПСО – нагнетание массовой паники в украинском обществе.

Напомним, накануне мониторинговый канал сообщал, что в Беларусь прилетели два российских вертолета. Сегодня прилетели еще шесть вертолетов ВС РФ.

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