Российская пропагандистская машина готовит общественное мнение к тому, что они могут проиграть в войне – Жданов

Российская пропагандистская машина готовит общественное мнение к тому, что они могут проиграть в войне – Жданов

Российская пропагандистская машина постепенно поворачивается и готовит общественное мнение к тому, что РФ может проиграть в войне против Украины. Это может происходить без доведения до президента Владимира Путина такого решения.

Именно поэтому, например, российский военный обозреватель Михаил Ходоренок в одной из пропагандистских программ выразил сомнения в успехе вторжения России в Украину.

Об этом рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов в эфире "Радио НВ".

"Я думаю, что это спланированная акция и просто пропагандистская машина понемногу поворачивается, готовит общественное мнение к тому, что они могут проиграть в этой войне", – сказал он.

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"Кстати, это может происходить и без доведения до Путина такого решения. Почему? Потому что Путин лично стоит совсем на других позициях, он до сих пор надеется на победу в этой войне и требует этой победы от военных. А пропагандистская машина, я так понимаю, окружением Путина понемногу направляется туда, куда им нужно", – отметил военный эксперт.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщили, что пропагандистские медиа начали готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции.

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