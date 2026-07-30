Российская ракета пересекла границу Польши: НАТО сделало первое заявление

Флаг НАТО. / © bmkg.go.id

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Во время атаки на Украину ракета залетела в соседнюю Польшу. На территории страны в воздух подняли два истребителя НАТО. В настоящее время Североатлантический союз держит тесный контакт с польскими властями относительно нарушения воздушного пространства.

Об этом сообщил спикер Верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) Мартин О’Доннелл, пишет Wiadomości WP.

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«В ответ на российскую ракету, тип которой остается неизвестным, что нарушила воздушное пространство Польши, а впоследствии упала на польской территории — это одна из многих ракет, выпущенных Россией по Украине минувшей ночью — НАТО и Польша задействовали свои средства противовоздушной и наземной обороны», — подчеркнул он.

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По словам О’Доннелла, в воздух взлетели два истребителя НАТО: польские F-16, самолет-заправщик Airbus A330 многоцелевой транспортной группы, самолет раннего воздушного радиолокационного наблюдения Saab 340 и вертолет Ми-24.

Отмечается, что верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Г. Гринкевич заявил, что Альянс будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты территории НАТО.

Напомним, первые заявления на инцидент с ракетой в Польше сделали в Европе. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что это событие является очередным свидетельством угрозы, которую российские атаки составляют для Европейского Союза.

Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что действия России составляют «угрозу безопасности всей Европы». Российская агрессия, подчеркнул он, не ограничивается только Украиной и имеет последствия для всего европейского континента.

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