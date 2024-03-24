Российская ракета залетела на территорию Польши: Варшава отреагировала

В воскресенье, 24 марта, во время атаки по Украине российская ракета залетела на территорию Польши. Варшава потребует от РФ объяснений с нарушением воздушного пространства страны.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши в соцсети Х.

"Польша потребует от России объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны. Прежде всего мы призываем Российскую Федерацию прекратить авиаатаки террористов на жителей и территорию Украины", — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, глава Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверазаявил, что страна сообщила об инциденте союзникам по НАТО. Сивера также обсудил ситуацию с главой польского Минобороны Владиславом Косиняк-Камишем.

"Немедленно проинформирован Главнокомандующий ВСУ. Альянсу также предоставили информацию о ходе еще одного инцидента нарушения границы НАТО боевыми средствами Российской Федерации", — подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Польше в небо снова поднимали истребители F-16 во время ракетной атаки РФ на Украину. Кроме военных самолетов Польши, также были привлечены и союзные суда.

Впоследствии стало известно, что при атаке российская ракета залетела на территорию Польши. Объект вошел в польское пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд.

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