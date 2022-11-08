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"Российская сторона остается открытой для переговоров": какие манипуляции распространяет пропаганда РФ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
64
Время на прочтение
2 мин
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"Российская сторона остается открытой для переговоров": какие манипуляции распространяет пропаганда РФ

Фото: Pexels

Центр противодействия дезинформации сообщил, что российские СМИ продолжают распространять манипуляции и дезинформации.

Об этом ЦПИ написал в сообщении в социальных сетях.

  • Дезинформацию

Запорожский коллаборант В. Рогов заявил, что «доля иностранцев в подразделениях ВСУ, действующих в Запорожье, уже может превышать половину их численности… а американские политики из Демократической партии поставили перед Владимиром Зеленским задачу продемонстрировать военные успехи до промежуточных выборов в США».

  • Манипуляцию

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «российская сторона открыта и остается открытой для переговоров, но при этом не видит возможности для их проведения, поскольку в Киеве на законодательном уровне было запрещено ведение каких-либо переговоров с Москвой».

  • Дезинформацию

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Россия обеспокоена обострением вокруг Косово, страны Запада толкают ситуацию к прямому конфликту, не предпринимая действий для завершения провокаций радикалов».

Тем временем во временно оккупированном Херсоне враг рассылает сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела. Мол, именно поэтому призывают как можно быстрее покинуть правобережную часть города.

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Дата публикации
Просмотры
64
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