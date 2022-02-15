Российская угроза: Блинкен и Лавров второй раз через неделю провели разговор

Российская угроза: Блинкен и Лавров второй раз через неделю провели разговор

Разговор состоялся по инициативе Блинкена.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен второй раз за неделю поговорил с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Согласно опубликованному прессрелизу, в Кремле сообщают, что переговоры министра иностранных дел России и государственного секретаря США состоялись по просьбе американской стороны.

"15 февраля по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Лавров подчеркнул необходимость продолжения совместной работы в направлении договоренностей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности.

Заметим, что официального комментария американской стороны пока нет.

Напомним, 12 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда главной темой было возможное российское военное вторжение в Украину.

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