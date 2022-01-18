Российская угроза: Блинкен в Киеве сообщит соотечественникам о планах Госдепа по непредвиденным ситуациям

Российская угроза: Блинкен в Киеве сообщит соотечественникам о планах Госдепа по непредвиденным ситуациям

Госсекретарь встретится с работниками и семьями посольства США.

Во время запланированного на среду, 19 января, визита в Украину государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится с работниками посольства США в Киеве и членами их семей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Во время этой встречи он расскажет "об усилиях Департамента по планированию относительно непредвиденных ситуаций, если Россия решит продолжать эскалацию".

Как сообщает американское издание CNBS, поездка Энтони Блинкена в Украину происходит в то время, когда администрация Байдена сотрудничает с союзниками по НАТО, чтобы сдержать Россию от потенциального вторжения.

"Мы находимся на этапе, когда Россия в любой момент может начать атаку на Украину", – сказала во вторник, 18 января, во время пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Напомним, экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, какие последствия для украинского бизнеса может повлечь за собой военная агрессия России.

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