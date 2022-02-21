Российская угроза: ЕС поддерживает переговоры между США и РФ

Их называют "крайне необходимыми".
Европейский Союз поддерживает идею переговоров между Соединенными Штатами Америки и Россией на фоне угрозы вторжения в Украину.
Такое мнение высказал глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, сообщает Reuters.
По его словам, Евросоюз поддерживает все, что может сделать дипломатические переговоры наилучшим способом, единственным способом поиска разрешения кризиса.
"Встречи на самом высоком уровне, на уровне лидеров, на уровне министров, в любом формате, любым способом поговорить, сесть за стол переговоров и попытаться избежать войны, крайне необходимы", — сказал он.
Кстати, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Джо Байден готов ко встрече с главой Кремля Владимиром Путиным. Кроме того, сам Блинкен заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры намечены на 24 февраля.
Как сообщалось, президент США Джо Байден со ссылкой на разведданные утверждает, что Россия все-таки вторгнется в Украину. Оно может состояться в ближайшие дни или недели, убежден глава Белого дома. Байден подчеркнул, что Россия окружила Украину с трех сторон — вдоль российской границы, из Крыма и из Беларуси.
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