Российская угроза: ЕС поддерживает переговоры между США и РФ

Их называют "крайне необходимыми".

Европейский Союз поддерживает идею переговоров между Соединенными Штатами Америки и Россией на фоне угрозы вторжения в Украину.

Такое мнение высказал глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

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По его словам, Евросоюз поддерживает все, что может сделать дипломатические переговоры наилучшим способом, единственным способом поиска разрешения кризиса.

"Встречи на самом высоком уровне, на уровне лидеров, на уровне министров, в любом формате, любым способом поговорить, сесть за стол переговоров и попытаться избежать войны, крайне необходимы", — сказал он.

Кстати, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Джо Байден готов ко встрече с главой Кремля Владимиром Путиным. Кроме того, сам Блинкен заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры намечены на 24 февраля.

Как сообщалось, президент США Джо Байден со ссылкой на разведданные утверждает, что Россия все-таки вторгнется в Украину. Оно может состояться в ближайшие дни или недели, убежден глава Белого дома. Байден подчеркнул, что Россия окружила Украину с трех сторон — вдоль российской границы, из Крыма и из Беларуси.

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