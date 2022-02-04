Российская угроза, "Северный поток-2" и "Норманди": Зеленский поговорил с президентом Словакии

Зеленский поблагодарил президентку Словакии за неизменную солидарность по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля провел телефонный разговор с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой. Среди поднимаемых вопросов — это безопасность вокруг украинских границ, "Северный поток-2" и предстоящая встреча политических советников "нормандской четверки".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Встреча "нормандской четверки"
Во время разговора Владимир Зеленский проинформировал об инициативах Украины по активизации переговорного процесса в рамках "нормандского формата" и выполнении Минских договоренностей.
Ситуация с безопасностью
Также лидеры обсудили взаимодействие между Украиной и Словакией в сфере безопасности из-за российских военных у границ Украины.
"Владимир Зеленский высоко оценил поддержку со стороны Словакии европейских и евроатлантических стремлений нашего государства. Он поблагодарил за неизменную солидарность Словакии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметили в ОП.
Энергетическая безопасность
Отдельное внимание в ходе беседы лидеры двух стран уделили вопросам энергетической безопасности. В ходе розговора достигли договоренностей провести переговоры на уровне профильных ведомств по увеличению гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия – Украина.
"На фоне рисков безопасности, связанных со строительством "Северного потока — 2", важно тесное взаимодействие Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, раньше турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Турции.
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