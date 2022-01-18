Российская угроза: США не собираются отправлять в Украину войска

Кроме военных советников и инструкторов, уже работающих в Украине, дополнительные силы Пентагон не будет отправлять.

Соединенные Штаты не будут отправлять в Украину дополнительные военные силы, кроме находящихся здесь на данный момент инструкторов.

Об этом рассказал на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

Также читайте Самолет из Британии с вооружением для Украины летел в обход Германии: что говорят в Лондоне и Берлине

"Пока нет планов размещать дополнительных военных в рамках ротации в Украине", — сказал Кирби, добавив, что контингент Нацгвардии США будет продолжать выполнять функции военных инструкторов и советников для украинских бойцов.

В то же время Кирби заверил, что сейчас Шаты рассматривают все возможные варианты, как можно помочь Украине укрепить ее обороноспособность. В частности, речь идет об отправке дополнительной военной помощи. Что именно Украина может получить от Вашингтона, Кирби пока отказался разглашать.

Ранее в издании Defence Blog сообщили, что Украина получит от США афганские вертолеты.

Напомним, что Великобритания начала поставки в Украину противотанкового оружия для защиты от России. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине.