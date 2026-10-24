Российские деньги на Аляске: NYT узнала о тайных газовых переговорах Трампа с Путиным

Кремлевский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин обсуждал с представителями президента США Дональда Трампа возможность использования российских технологий для добычи и экспорта сжиженного природного газа из Аляски. В то же время выяснилось, что продвигавшая эту инициативу американская компания Polar LNG могла получать финансирование от российского «Новатека» — компании, находящейся под частичными санкциями США.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на документы, сообщения и разговоры с людьми, осведомленными об обстоятельствах проекта.

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Что обсуждали представители Трампа и Путина

По данным издания, в сентябре Путин обсуждал газовую инициативу с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Проект был частью более широкого круга возможных энергетических договоренностей, рассматриваемых в Вашингтоне как один из способов улучшить отношения с Москвой и создать условия для завершения войны против Украины.

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В то же время нет свидетельств, что Виткофф и Кушнер знали о возможной связи Polar LNG с Новотеком или о российском финансировании американской компании. Представитель США, знакомый с ходом закрытых переговоров, заявил, что проект упоминали только в целом, без детального обсуждения.

По замыслу Polar LNG, американская компания должна была использовать технологии «Новатека», чтобы перерабатывать природный газ с севера Аляски в сжиженный и отправлять его морем к покупателям в Азии. Для этого планировали купить у российской компании специальную конструкцию для размещения оборудования на морском дне. Реализация проекта потребовала бы дополнительных разрешений американских властей, в том числе из-за санкционных ограничений.

Как в проекте обнаружили российские деньги

Бывший руководитель Polar LNG Джоэл Риддл заявил, что первоначально считал источником стартового финансирования компанию Tech Wave Industrial Projects Management из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако впоследствии он пришел к выводу, что часть средств действительно поступала от «Новатека», который должен был поставлять технологии для газового проекта.

По информации The New York Times, в конце августа в Абу-Даби состоялась встреча представителей Polar LNG, Tech Wave и руководителей «Новатека». В сообщениях, с которыми ознакомились журналисты, речь шла о возможном предоставлении до 15 млн долларов для поддержки проекта. В начале сентября заместитель председателя «Новатека» Денис Соловьев написал Риддлу, что первые 5 млн долларов должны поступить в тот день.

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«Это не только незаконно, но и не отвечает интересам США — позволять российским технологиям контролировать разработку арктического газа на севере Аляски», — сказал Риддл.

По данным журналистов, бывший руководитель добавил в свое заявление об увольнении юридические меморандумы, подготовленные фирмой Baker Botts. В них говорилось, что подразделение Министерства финансов США, контролирующее соблюдение санкций, выражало беспокойство из-за возможных связей Polar LNG с «Новатеком». Сам Риддл ушел в отставку в сентябре, а затем компанию покинули и другие руководители.

Что говорят компании и возможно ли ослабление санкций

В «Новатеке» сообщили The New York Times, что движутся к получению статуса миноритарного акционера Polar LNG. Компания также заявила о договоренности по использованию ее технологий на Аляске. Polar LNG, со своей стороны, объявила исполняющим обязанности генерального директора Тима Токингтона, назвала Риддла недовольным бывшим работником и заявила, что действует в соответствии с законодательством США.

Отдельно Financial Times сообщала о возможном сценарии, по которому «Новатек» помог бы реализовать газовый проект на Аляске, а США могли бы ослабить санкции против российского проекта Arctic LNG 2. В «Новатеке» отрицали, что передача технологий американской стороне зависит от отмены этих ограничений.

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Пока нет публичного подтверждения, что американские власти установили факт нарушения санкций в рамках проекта. Для реализации инициативы Polar LNG еще должны получить необходимые разрешения, а также решить технические и финансовые вопросы. Итак, речь идет о проекте, который обсуждали на дипломатическом уровне, но его реализация остается неопределенной.

Энергетические договоренности США и РФ — последние новости

В сентябре Дональд Трамп заявлял о якобы согласованном энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Киев выражал готовность прекратить удары по энергетическим объектам при условии взаимных обязательств, однако Москва не подтвердила договоренность в предложенном формате.

В середине октября Министерство финансов США продлило действие лицензий для российского ЛУКОЙЛа до апреля 2027 года. В то же время ограничения на перевод средств в Россию остались в силе. Эти решения стали частью более широкой дискуссии о том, как санкционная политика Вашингтона влияет на энергетические рынки и отношения с Москвой.

В то же время , часть американских законодателей выступает против договоренностей, которые могут обеспечить России дополнительные доходы от энергетики. 16 октября в Палате представителей США представили двухпартийный законопроект, направленный на блокирование закупки и импорта российского дизеля и усиление санкционного давления на энергетический сектор РФ.

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