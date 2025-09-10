Российские дроны атаковали Польшу: как союзники отреагировали на опасный инцидент

Последствия атаки РФ в Польшу. / © Associated Press

Реклама

Ночью 10 сентября союзные войска и авиация Польши сбили беспилотники РФ, которые нарушили их воздушное пространство во время атаки на Украину. Это первый случай, когда соседняя страна сбила российские воздушные цели.

Как лидеры стран-союзников Польши отреагировали на инцидент, читайте в материале ТСН.ua.

Этой ночью в воздушном пространстве Польши было зафиксировано восемь российских беспилотников. Все они были уничтожены над территорией страны. Инцидент является серьезной провокацией для Европы и сил НАТО, отмечают союзники Варшавы и выражают обеспокоенность этим.

Реклама

Польский премьер Дональд Туск подчеркнул, что сейчас перспектива военного конфликта "ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны".

"Нет оснований утверждать, что мы находимся в состоянии войны, но ситуация значительно опаснее всех предыдущих", — заявил он.

Реакция еврочиновников

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила "безрассудное и беспрецедентное нарушение" воздушного пространства Польши.

"Европа полностью солидарна с Польшей", — подчеркнула она и добавила, что нужно большее давление на Россию, "чтобы она садилась за стол переговоров".

Реклама

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас выразила убеждение, что инцидент был "преднамеренным, а не случайным". Он, по ее словам, "является самым серьезным нарушением европейского воздушного пространства Россией с начала войны".

"Война России эскалируется, а не заканчивается. Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы", — говорится в сообщении Каллас.

Президент Евросовета Антониу Кошта заявил о солидарности с Польшей "после неприемлемого нарушения Россией ее воздушного пространства".

"Агрессия России против Украины и безрассудное вторжение в воздушное пространство государств-членов ЕС представляют прямую угрозу безопасности всех европейцев и критически важной инфраструктуре на всем нашем континенте", — добавил политик.

Реклама

Реакция Франции

Президент Эмманюэль Макрон назвал "неприемлемым" нарушение воздушного пространства Польши дронами РФ. По его словам, Европа не пойдет на компромисс "относительно безопасности союзников".

"Я призываю Россию положить конец этой опасной эскалации", — написал он.

Реакция Финляндии

Лидер Финляндии Александер Стубб подчеркнул, что ситуация этой ночью "показывает серьезность ситуации с безопасностью и является неприемлемой". По его словам, Москва должна понести ответственность за свои действия.

"Вместо мира Россия стремится к эскалации. Мы должны продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию и ее военную экономику", — заявил Стубб.

Реклама

Реакция Латвии

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс обвинил РФ в "преднамеренном" расширении своей агрессии.

"Это является четким свидетельством того, что российская агрессия в Украине оказывает непосредственное влияние на нас и что необходимо принять соответствующие меры", — высказался президент.

Реакция Чехии

Чешский премьер-министр Петр Фиала говорит, мол, "трудно поверить", что ночной инцидент был стечением обстоятельств. Он отметил, что Россия "пытается нанести ущерб жителям других европейских стран".

"Режим Путина угрожает всей Европе и систематически изучает, как далеко он может зайти", — добавил он.

Реклама

Министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что "безрассудная" атака на Польшу является еще доказательством того, что "война Москвы против Украины угрожает всем нам".

"НАТО должно немедленно усилить противовоздушную оборону на границе. Путин не остановится, если мы его не остановим — бок о бок с более жесткими санкциями", — добавил он.

Реакция Великобритании

Посол Великобритании в Польше Мелинда Симмонс заявила, что "глубоко обеспокоена" ночным инцидентом. По ее словам, Лондон поддерживает Варшаву.

"Глубоко обеспокоена сообщениями о российских дронах над восточной Польшей. Благодарна Польше за быструю реакцию", — подчеркнула она.

Реклама

Британский премьер-министр Кир Стармер назвал события в Польше "вопиющими и беспрецедентными" и "чрезвычайно безрассудными". Он подчеркнул, что союзники будут продолжать давление на Кремль — "пока не будет установлен справедливый и продолжительный мир".

"Это был чрезвычайно безрассудный шаг России, который напоминает нам про откровенное неуважение президента Путина мира и про постоянные бомбардировки, с которыми ежедневно сталкиваются невинные украинцы", — подчеркнул глава правительства Британии.

Реакция Нидерландов

Премьер-министр Дик Схооф заявил, что эта атака РФ является "неприемлемой". Он назвал это "еще одним доказательством того, что агрессивная война России представляет угрозу безопасности Европы".

"Я рад, что нидерландские истребители F-35 смогли оказать поддержку. Нидерланды стоят бок о бок со своим союзником по НАТО Польшей", — сказал он.

Реклама

Напомним, этой ночью российские "Шахеды" атаковали Польшу. По информации властей, около 23:30 произошло первое нарушение воздушного пространства страны, а последнее — в 6:30 утром 10 сентября. Большинство БпЛА пересекло территорию республики из Беларуси.

Из-за ночных событий Варшава объявила ускоренный вызов резервистов в десяти воеводствах. В частности, в четырех — в Подлясском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском — резервисты должны явиться для выполнения задач в течение шести часов.

Утром Оперативное командование ВС Польши заявило, что авиация завершила операцию по отражению атаки дронов РФ. Отмечено, что запущенные наземные системы ПВО и радиолокационного распознавания вернулись в стандартный оперативный режим.

Дата публикации 10:59, 10.09.25 Количество просмотров 255 Посмотрите, что Шахеды натворили в Польше! Трамп игнорирует атаку на страну НАТО?