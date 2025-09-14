Российские дроны над Польшей: Рубио признал инцидент опасным, но не уверен в умышленности

Марк Рубио / © Associated Press

Инцидент произошел на этой неделе, когда Польша сбила несколько дронов, нарушивших ее воздушное пространство . Это вызвало беспокойство у НАТО, объявившего об усилении обороны восточного фланга. Рубио подчеркнул, что Вашингтон стремится выяснить все обстоятельства происшествия, прежде чем делать окончательные выводы.

Об этом пишет Reuters

Мы считаем это неприемлемым, неприятным и опасным явлением. Без сомнения, дроны были запущены намеренно. Но вопрос — действительно ли они должны были быть направлены именно на Польшу», — сказал он журналистам.

По словам госсекретаря, если появятся доказательства, что дроны целенаправленно атаковали Польшу, это станет серьезной эскалацией. В то же время, США не исключают других объяснений инцидента.

В Варшаве же убеждены, что речь идет об умышленном нарушении. Польское правительство ожидает от США конкретных действий в поддержку союзника, а заявление президента Дональда Трампа о «возможной ошибке» уже вызвало разногласия в позициях между Вашингтоном и Варшавой.

Россия в свою очередь заявила, что ее силы в то время атаковали Украину и не собирались направлять дроны на Польшу.

Заметим, издание Bild сообщило, что Польша потратила на ущерб одному беспилотнику РФ 400 тысяч евро. К слову, один российский БПЛА стоит всего несколько тысяч евро. Отмечается, что три российских беспилотника были сбиты ракетами AIM-9 Sidewinder из двух истребителей F-35, а четвертый мог упасть сам.

Напомним, действующий президент Польши Кароль Навроцкий назвал атаку РФ "провокацией" и "проверкой" как для военных, так и для политиков. По его словам, союзники и войска НАТО прошли "все эти испытания" - военное, политическое, партнерство в рамках Североатлантического альянса.