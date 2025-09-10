Российские дроны над Польшей: Трамп убежал от вопросов журналистов (видео)

Президент США Дональд Трамп с командой во время выхода из ресторана в Вашингтоне / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистов о российских дронах над Польшей, которые залетели туда во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября.

Об этом свидетельствует видео из Сети.

Выходя из ресторана в Вашингтоне, Трамп отказался комментировать сообщения о российских дронах над Польшей. Так, американский лидер не ответил, знает ли он о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Напомним, во время массированной ночной атаки по Украине 10 августа российские дроны залетели в Польшу и там их сбили.

Комментируя залет российских дронов, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что участвовал в совещании в Оперативном командовании видов вооруженных сил и анонсировал совещание в Совете национальной безопасности и обороны своей страны. Польское правительство созывает экстренное заседание.

Из-за вторжения российских БпЛА в 10 воеводствах Польши объявили ускоренный вызов резервистов Территориальной обороны.