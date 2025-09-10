ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1223
Время на прочтение
1 мин

Российские дроны над Польшей: Трамп убежал от вопросов журналистов (видео)

Дональд Трамп отказался комментировать залет российских беспилотников на территорию Польши.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент США Дональд Трамп с командой во время выхода из ресторана в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп с командой во время выхода из ресторана в Вашингтоне / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистов о российских дронах над Польшей, которые залетели туда во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября.

Об этом свидетельствует видео из Сети.

Выходя из ресторана в Вашингтоне, Трамп отказался комментировать сообщения о российских дронах над Польшей. Так, американский лидер не ответил, знает ли он о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Напомним, во время массированной ночной атаки по Украине 10 августа российские дроны залетели в Польшу и там их сбили.

Комментируя залет российских дронов, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что участвовал в совещании в Оперативном командовании видов вооруженных сил и анонсировал совещание в Совете национальной безопасности и обороны своей страны. Польское правительство созывает экстренное заседание.

Из-за вторжения российских БпЛА в 10 воеводствах Польши объявили ускоренный вызов резервистов Территориальной обороны.

Дата публикации
Количество просмотров
1223
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie