Российские дроны над Польшей: Трамп убежал от вопросов журналистов (видео)
Дональд Трамп отказался комментировать залет российских беспилотников на территорию Польши.
Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистов о российских дронах над Польшей, которые залетели туда во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября.
Об этом свидетельствует видео из Сети.
Выходя из ресторана в Вашингтоне, Трамп отказался комментировать сообщения о российских дронах над Польшей. Так, американский лидер не ответил, знает ли он о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.
Напомним, во время массированной ночной атаки по Украине 10 августа российские дроны залетели в Польшу и там их сбили.
Комментируя залет российских дронов, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что участвовал в совещании в Оперативном командовании видов вооруженных сил и анонсировал совещание в Совете национальной безопасности и обороны своей страны. Польское правительство созывает экстренное заседание.
Из-за вторжения российских БпЛА в 10 воеводствах Польши объявили ускоренный вызов резервистов Территориальной обороны.