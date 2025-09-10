Российские дроны в Польше: Германия пообещала "четкий ответ"

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль / © Associated Press

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что атака дронов на Польшу свидетельствует о готовности Москвы к дальнейшей эскалации войны. По его словам, страны-члены НАТО остаются едиными в своей позиции, а ответ на действия Кремля является необходимым.

Об этом Вадефуль сказал во время совместной пресс-конференции, сообщает Reuters.

«Россия безрассудно согласилась на опасную эскалацию», — подчеркнул глава МИД Германии.

Он подчеркнул, что «к сожалению, очевидно, что даже спустя три года Москва все еще не готова серьезно вести переговоры ради мира. Наоборот, Кремль хочет подчинить Украину силой. Мы должны и ответим на это четким ответом».

Похожую позицию озвучил и представитель правительства Германии, комментируя инцидент с дронами. Он отметил, что Россия продолжает проверять выдержку Европы.

«Это еще раз показывает, какую угрозу мы чувствуем и насколько Россия испытывает нас», — отметил он на регулярном брифинге в Берлине.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал залет российских дронов на территорию Польши. Хотя он отказался назвать инцидент преднамеренным нападением, заявив, что полная оценка еще продолжается, Рютте назвал поведение России «абсолютно безрассудным» и «опасным». Он также заверил, что НАТО будет защищать «каждый сантиметр» своей территории.

Заметим, представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал все вопросы о российских дронах в Польше в Минобороны РФ и заявил, что Москва не получала никаких запросов от Варшавы по этому инциденту.