Российские дроны в Польше: Сибига отреагировал и предостерег от слабого ответа
Российские дроны снова оказались в воздушном пространстве Польши. Андрей Сибига предостерег, что слабый ответ лишь спровоцирует Россию на дальнейшую эскалацию.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на тот факт, что во время массированной атаки на государство российские дроны залетели в Польшу. Он акцентировал, что слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше и призвал разрешить использовать ПВО соседних стран для перехвата российских целей в воздушном пространстве Украины.
Об этом Сибига написал в Сети.
«Российские дроны, влетевшие в Польшу во время массированной атаки на Украину, свидетельствуют о том, что чувство безнаказанности Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления», — говорится в заявлении главы МИД Украины.
Он акцентировал, что президент РФ Владимир Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность. Чем дольше российский диктатор не получает силу в ответ, тем агрессивнее становится.
"Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше — и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу», — предостерег Сибига.
По его словам, из-за этой ситуации наконец нужно принять решение, которое позволит использовать возможности ПВО соседних стран для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе приближающихся к границам НАТО. Такой шаг необходимо сделать ради коллективной безопасности.
Министр отметил, что это также призыв к партнерам срочно усилить украинскую ПВО и лучше защититься от российских дронов и ракет, количество которых растет.
Кроме того, подчеркнул Сибига, санкции должны быть усилены без промедлений.
«Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину необходимо остановить — и остановить ее можно только силой, а не слабостью», — резюмировал глава МИД.
Напомним, в ночь на 10 августа во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские беспилотники залетели в Польшу, где местные военные их впервые сбили. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что продолжается операция, «связанная с многократным нарушением воздушного пространства Польши». Туск проинформировал о сбитых дронах генсека НАТО Марка Рютте.