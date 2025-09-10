Российские дроны в Польше: Сибига отреагировал и предостерег от слабого ответа

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на тот факт, что во время массированной атаки на государство российские дроны залетели в Польшу. Он акцентировал, что слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше и призвал разрешить использовать ПВО соседних стран для перехвата российских целей в воздушном пространстве Украины.

Об этом Сибига написал в Сети.

«Российские дроны, влетевшие в Польшу во время массированной атаки на Украину, свидетельствуют о том, что чувство безнаказанности Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления», — говорится в заявлении главы МИД Украины.

Он акцентировал, что президент РФ Владимир Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность. Чем дольше российский диктатор не получает силу в ответ, тем агрессивнее становится.

"Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше — и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу», — предостерег Сибига.

По его словам, из-за этой ситуации наконец нужно принять решение, которое позволит использовать возможности ПВО соседних стран для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе приближающихся к границам НАТО. Такой шаг необходимо сделать ради коллективной безопасности.

Министр отметил, что это также призыв к партнерам срочно усилить украинскую ПВО и лучше защититься от российских дронов и ракет, количество которых растет.

Кроме того, подчеркнул Сибига, санкции должны быть усилены без промедлений.

«Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину необходимо остановить — и остановить ее можно только силой, а не слабостью», — резюмировал глава МИД.

Напомним, в ночь на 10 августа во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские беспилотники залетели в Польшу, где местные военные их впервые сбили. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что продолжается операция, «связанная с многократным нарушением воздушного пространства Польши». Туск проинформировал о сбитых дронах генсека НАТО Марка Рютте.