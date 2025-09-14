Российские дроны в Румынии: в Евросоюзе отреагировали на новый инцидент

Беспилотник

Реклама

Нарушение воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками неприемлемо. Это продолжение эскалации.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в Сети Х.

"Нарушение румынского воздушного пространства российскими беспилотниками является еще одним неприемлемым нарушением суверенитета государства-члена ЕС. Это продолжение безрассудной эскалации чревато региональной безопасностью. Мы солидарны с Румынией", - подчеркнула дипломат.

Реклама

По ее словам, ЕС находится "в тесном контакте с румынским правительством".

Напомним, вечером 13 сентября в Румынии была объявлена воздушная тревога. Об угрозе русских дронов предупреждали жителей северной части уезда Тулча. Впоследствии стало известно, что были подняты два истребителя F-16. Они зафиксировали беспилотник и перехватили его около 19:00 вечера над Дунаем.

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну сообщил, что во время перехвата российского дрона F-16 не открыли огонь, но были очень близки к тому, чтобы сбить его. Впрочем, беспилотник резко сменил траекторию и продолжил полет в направлении украинской границы.