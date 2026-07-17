Владимир Путин. / © Associated Press

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Среди путинской элиты в Российской Федерации назревает паника. Олигархи из ближайшего окружения «фюрера» Владимира Путина в спешке выводят деньги из страны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Российские элиты переводят деньги за границу, чтобы защитить свои финансовые активы от экономических рисков России и усилий Кремля по национализации частных активов», — отмечают аналитики.

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Так, накануне Bloomberg со ссылкой на шестерых «богатых россиян», которые знакомы с мнением нескольких российских миллиардеров, корпоративными документами и записями о покупке недвижимости, написал, что несколько самых богатых людей РФ, в том числе некоторых близких Путина, перенаправляют свои финансовые портфели в сторону криптовалюты, золота, иностранной недвижимости и других частных инвестиций за границей.

Отмечается, что неформальный отток финансовых средств из-за криптовалюты возрос. В частности, из-за стейблкоина A7A5, которым владеет компания A7 прокремлевского молдавского политика Илана Шора. Bloomberg отмечает, что российские элиты все больше озабочены громкими изъятиями активов и состоянием банковского сектора России и экономики в целом.

«Кремль недавно принял меры, ставящие под сомнение отношения статус-кво между Путиным и его олигархами, возникшие в результате приватизации активов в 1990-х годах. Диктатор обратился с просьбой сделать пожертвование на военные усилия во время встречи с ведущими российскими бизнесменами 26 марта 2026-го нарушив обещание, которое он дал олигархам в июле 2000 года, что он будет поддерживать приватизацию советских активов, пока олигархи будут оставаться вне политики и будут присягать на верность Путину», — говорится в отчете.

Заметим, что генпрокурор национализировал самый крупный российский сельскохозяйственный холдинг 5 мая 2026 года.

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В ISW отмечают, что экономика страны-агрессора продолжает демонстрировать возрастающую нагрузку из-за военных усилий и структурных проблем, влияющих на экономический рост, инфляцию и банковский сектор.

«Элементы российской элиты, похоже, все больше озабочены этими событиями и безопасностью своих внутренних активов на фоне ползучих усилий Кремля по экспроприации и национализации и, похоже, готовы принять меры по защите своих активов», — заключают аналитики.

Напомним, российская элита выводит миллиарды из-под контроля Путина во время войны. Международные санкции заставили многих российских магнатов вернуть активы в Россию и перерегистрировать свои компании. Многим из них заморозили зарубежные активы. Однако в России они столкнулись с другими рисками.

Кроме того, богатые россияне начали массово покупать дорогие паспорта карликовых государств после того, как страны ЕС существенно ужесточили визовые правила для граждан РФ. Наибольший спрос пользуется получением гражданства Вануату и Сан-Томе и Принсипи.

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