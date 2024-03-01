Российские фейки о возможной аннексии Приднестровья являются тактикой запугивания – Майя Санду

По мнению президента, Россия пока не может изменить ситуацию в Приднестровье, даже если этого хочет.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что разговоры о якобы желании Приднестровья войти в состав России, направленны на то, чтобы запугать молдаван, и являются всего лишь фейками.

Об этом пишет NewsMaker.

Госпожа президент напомнила, что Тирасполь действительно обратился к России и другим международным структурам и организациям, но о присоединении к России в обращении речь не шла. Зато сепаратисты просили денег.

"Между тем российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов. Кремль хочет, чтобы мы были напуганы, чтобы мы были бесхребетными, чтобы нами управляли коррупционеры, и с ними можно было договориться, подкупая политиков, как это происходило многие годы", — заявила президент.

Майя Санду отметила, что перед Молдовой стоит важная задача – сохранить мир в стране и не позволить Москве реализовать свои планы. Однако успешное выполнение этой задачи зависит от всех молдаван, их единства и умения не поддаваться обману.

Госпожа президент подчеркнула, что Россия пока бессильна изменить ситуацию в Приднестровье, если бы она и хотела, потому что для этого ей нужна другая власть в Кишиневе.

Санду также подчеркнула, что ожидает от России уважения к Молдове как независимому демократическому государству.

"Хочу быть предельно ясной. Мы не имеем ничего против россиян, мы против российских танков. Мы просто хотим, чтобы Россия, как и другие государства, уважала Молдову и выбор граждан Молдовы”, – заявила президент.

Глава государства также добавила, что Молдове еще необходимо укреплять демократию, но ее граждане должны сами решать, по какому пути идти и с кем сотрудничать.

Напомним, непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась к России с просьбой защитить ее от экономического давления Молдовы. Обращение было принято в среду, 28 февраля.

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