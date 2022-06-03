Российские компании столкнулись с технологическим кризисом из-за санкций Запада

Из-за санкций в России возникла серьезная нехватка полупроводниковых схем, электрического и компьютерного оборудования, необходимых для дата-центров в стране.

Так РФ столкнулись с технологическим кризисом, который в дальнейшем может привести к серьезным последствиям для его экономики. Разрушение техносектора России началось после того, как большинство масштабных мировых производителей микросхем, среди которых – Intel, Samsung, TSMC и Qualcomm, полностью остановили бизнес в России после того, как США, Великобритания и ЕС ввели экспортный контроль на товары с использованием микросхем, изготовленных или разработанных в США или Европе.

Как сообщает Financial Times, это привело к дефициту более крупных, бюджетных микросхем, используемых в производстве автомобилей, бытовой техники и военной техники. Поставки более совершенных полупроводников, используемых в передовой бытовой электронике и ИТ-оборудовании, также резко сократились.

Также была резко ограничена и способность страны импортировать иностранные технологии и оборудование, содержащее эти чипы.

Такая ситуация, вероятно, приведет к одним из наиболее серьезных и долговременных последствий для экономики России. Крупнейшие телекоммуникационные группы страны не будут иметь доступ к оборудованию 5G, а у компаний, поставляющих облачные услуги, например, "Яндекс" и "Сбербанк", будут проблемы с расширением дата-центров.

Поскольку РФ не может экспортировать большую часть своего сырья, импортировать критически важные товары или получить доступ к мировым финансовым рынкам, экономисты ожидают, что ВВП России в текущем году сократится на 15%.

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