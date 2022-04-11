Российские манипуляции в Крыму: РФ продолжает мобилизацию крымчан

Мужчины призывного возраста пытаются покинуть полуостров.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что Россия продолжает мобилизацию крымчан, что тяжело проходит из-за внутреннего сопротивления.
Об этом идет речь в соответствующем сообщении в Telegram-канале.
Мужчины призывного возраста пытаются покинуть остров, но им запрещен выезд, а вместо выдачи повесток военные принудительно доставляют призывников в пункты сбора», — сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Для борьбы с этим фактором роспропаганда запугивает людей возможными обстрелами многоэтажек и гражданской инфраструктуры, мол, «идите воевать, потому что будет как в Буче и Краматорске!».
6.04.2022 в севастопольском парке появились надписи на скамейках: «Мариуполь», «Харьков», «Буча», «Что потом?». Это очень возмутило и испугало местных.
Но для поднятия морального духа депутат Госдумы от аннексированного Крыма предложил восстановить «историческую границу» — Таврическую губернию, существовавшую с 1802 по 1921 годы – это хоть какое-то интересное для крымчан объяснение для чего им погибать за сухопутный коридор в Крым, а не только непонятное лишение Украины выхода к морю.
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