Российские манипуляции в Крыму: РФ продолжает мобилизацию крымчан

Мужчины призывного возраста пытаются покинуть полуостров.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что Россия продолжает мобилизацию крымчан, что тяжело проходит из-за внутреннего сопротивления.

Об этом идет речь в соответствующем сообщении в Telegram-канале.

Мужчины призывного возраста пытаются покинуть остров, но им запрещен выезд, а вместо выдачи повесток военные принудительно доставляют призывников в пункты сбора», — сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Для борьбы с этим фактором роспропаганда запугивает людей возможными обстрелами многоэтажек и гражданской инфраструктуры, мол, «идите воевать, потому что будет как в Буче и Краматорске!».

Также читайте Поддержала аннексию Крыма и вторжение на Донбасс: на этих выборах Францию может возглавить поклонница Путина

6.04.2022 в севастопольском парке появились надписи на скамейках: «Мариуполь», «Харьков», «Буча», «Что потом?». Это очень возмутило и испугало местных.

Но для поднятия морального духа депутат Госдумы от аннексированного Крыма предложил восстановить «историческую границу» — Таврическую губернию, существовавшую с 1802 по 1921 годы – это хоть какое-то интересное для крымчан объяснение для чего им погибать за сухопутный коридор в Крым, а не только непонятное лишение Украины выхода к морю.

Читайте также:

Владимир Зеленский рассказал о возможности возвращения Крыма дипломатическим путем