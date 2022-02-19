Российские "методички": Байден о новой агрессии против Украины

Байден подчеркнул, что союзники предупреждали о действиях оккупанта.

Россия на временно оккупированном Донбассе действует в соответствии со своими "методичкам", о которых предупреждали США и союзники.

Об этом на брифинге 18 февраля сказал президент США Джо Байден.

"За последние дни мы видим рост количества нарушений режима прекращения огня. Например, вчера произошел обстрел детсада, когда Россия солгала, обвинив в этом Украину. Мы наблюдаем за дезинформацией относительно "обстрелов", которые подает Россия. В них говорится о том, что РФ заявляет о "полномасштабном нападении на Донбасс". Но те факты, которые свидетельствуют об этом — противостоят здравому смыслу. Украинцам, когда у их границы стоит такая армия, эскалация не нужна. Россия продолжает ложно обвинять Украину в планировании нападения на Россию. Все это соответствует тем методичкам, которые Россия использовала раньше. Это тактика против Украины. Это также соответствует тем сценариям, о которых предупреждали США и союзники уже неделями", — сказал Байден.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположили, что обостряя ситуацию на Донбассе, Россия может создать повод для вторжения в Украину.

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