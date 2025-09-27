Российские МиГи в Эстонии: НАТО разделилось - истребители "заблудились" или Кремль провоцирует Альянс

МиГ 31. / © Associated Press

Реклама

Североатлантический альянс не исключает, что российские истребители МиГ-31 могли залететь в Эстонию по ошибке. До сих пор у НАТО нет единого мнения по оценке инцидента с этими самолетами в эстонском небе.

Об этом говорится в материале немецкого издания BILD.

По данным журналистов, страны восточной и северной Европы считают инцидент умышленной провокацией Москвы. По их оценке, вооруженные истребители специально нарушили воздушное пространство на глубину до пяти километров и находились там 12 минут.

Реклама

Германия, государства южной и западной Европы за закрытыми дверями не исключают ошибок. Высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что, якобы возможно, три пилота МиГ-31 "промахнулись" на несколько километров, не удержав узкий коридор международного воздушного пространства между Финляндией и Эстонией.

Москва в это время продолжает утверждать, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали эстонские границы. Тем самым Российская Федерация подогревает спор в НАТО, подчеркивает BILD.

Издание отмечает, что может подтвердить сообщение Bloomberg о том, что МИД России вызвал британских, французских и немецких дипломатов, чтобы объяснить им замысел маневра МиГив и пригрозить дальнейшими действиями, если НАТО продолжит поддерживать Украину в ее "глубоких ударах" по целям России.

"В конце концов, неопределенность в оценке события интерпретируется двумя блоками внутри альянса в соответствии с их политической линией по отношению к России", - резюмировал источник BILD.

Реклама

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Таллин назвал этот инцидент «беспрецедентно дерзким». Страна обратилась к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4 Североатлантического договора.

Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк заявил, что страна не могла сбить российские истребители, как это сделала Турция в 2015-м, потому что у нее нет собственных самолетов. Заметим, турецкие военные предупредили пилота РФ, но тот проигнорировал это. Затем их сбил турецкий истребитель, а не самолет под командованием НАТО.

В свою очередь, президент России Дмитрий Песков назвал пустыми и безосновательными обвинения со стороны Эстонии в нарушении ее воздушного пространства истребителями РФ. он цинично заявил, что российские военные действуют строго в рамках международных правил, в частности это касается полетов.