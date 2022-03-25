Российские оккупанты похитили более двух тысяч украинских детей — Зеленский

Российские оккупанты похитили более двух тысяч украинских детей — Зеленский

Враг обстреливает гуманитарные колонны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты похитили более двух тысяч детей.

Об этом он заявил во время заседания Евросовета.

"Мы не знаем, где наши дети. Где наши две тысячи детей? Обстреливают гуманитарные колонны – их не волнует, кто там – дети, женщины, служители церкви, кстати там, сопровождавшие гуманитарный груз", — заметил он.

Напомним, что за сутки, 24 марта, российские оккупанты в Донецкой области убили по меньшей мере шестерых гражданских. Из-за вражеских обстрелов российских оккупантов погибли три человека: в Нью-Йорке, Новоселовке и Новопокровском. Шесть гражданских получили ранения. В Ясной Поляне погиб 14-летний парень.

Также известно, что в Мариуполе из-за обстрелов российских военных погибла 11-летняя девочка. Позже сообщили, о еще одном погибшем в городе. Пятеро жителей Мариуполя получили ранения.

Добавим, что 24 марта в Украине сработали все 7 гуманитарных коридоров, которым удалось эвакуировать 3343 человека.

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