- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 858
- Время на прочтение
- 1 мин
Российские олигархи через партнеров открывают казино в центре Киева: что известно
Российские олигархи из-за связанных лиц пытаются восстановить влияние в центре Киева. Они открывают казино в отеле "Премьер-Дворец".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога и военного Кирилла Сазонова. "Россияне снова лезут в центр Киева – на этот раз не с танками, а из казино", - отметил Сазонов.
По его словам, гостиница принадлежит подсанкционным бизнесменам из РФ Александру Бабакову и Евгению Воеводину, а новое игорное заведение формально зарегистрировано на болгарских граждан. Впрочем, настоящим владельцем считается Георгий Папазки - находящийся под санкциями США бизнес-партнер болгарского олигарха Василия Божкова.
"Именно Папазки после санкций внезапно стал новым лицом части активов. Чудеса гибридного капитализма", - добавил Сазонов.
Он также подчеркнул, что речь идет о казино без лицензии, в гостинице, которая находится под санкциями, и с обстоятельствами, требующими расследования.
"Это уже не просто бизнес. Это – отработанная схема возвращения российского влияния через дружеские лица. Только теперь рулетка – не в Лас-Вегасе, а на бульваре Шевченко", - сказал эксперт.
Сазонов призвал Службу безопасности Украины и Национальную службу по регулированию игорного бизнеса отреагировать на ситуацию. Как сообщалось ранее, в "Премьер-Дворец" в центре Киева зарегистрировано новое казино без лицензии . Гостиницей, по данным СБУ владеет группа VS Energy, контролируемая гражданами РФ Александром Бабаковым, Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным.