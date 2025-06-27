Российские олигархи через партнеров открывают казино в центре Киева: что известно

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Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога и военного Кирилла Сазонова. "Россияне снова лезут в центр Киева – на этот раз не с танками, а из казино", - отметил Сазонов.

По его словам, гостиница принадлежит подсанкционным бизнесменам из РФ Александру Бабакову и Евгению Воеводину, а новое игорное заведение формально зарегистрировано на болгарских граждан. Впрочем, настоящим владельцем считается Георгий Папазки - находящийся под санкциями США бизнес-партнер болгарского олигарха Василия Божкова.

"Именно Папазки после санкций внезапно стал новым лицом части активов. Чудеса гибридного капитализма", - добавил Сазонов.

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Он также подчеркнул, что речь идет о казино без лицензии, в гостинице, которая находится под санкциями, и с обстоятельствами, требующими расследования.

"Это уже не просто бизнес. Это – отработанная схема возвращения российского влияния через дружеские лица. Только теперь рулетка – не в Лас-Вегасе, а на бульваре Шевченко", - сказал эксперт.

Сазонов призвал Службу безопасности Украины и Национальную службу по регулированию игорного бизнеса отреагировать на ситуацию. Как сообщалось ранее, в "Премьер-Дворец" в центре Киева зарегистрировано новое казино без лицензии . Гостиницей, по данным СБУ владеет группа VS Energy, контролируемая гражданами РФ Александром Бабаковым, Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным.