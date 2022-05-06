Российские олигархи хотят смерти Путина и готовы этому помочь — расследователь Bellingcat

Российские олигархи из окружения Владимира Путина желают смерти диктатору.

Они обсуждают свои финансовые потери и считают, что Путин уничтожает Украину и Россию.

Об этом журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Грозев рассказал, что у него есть запись телефонного разговора приближенных к Путину олигархов. Они недовольны войной в Украине и желают диктатору смерти.

"Мы с коллегами слушали запись разговора одного очень близкого к Путину олигарха, который другому олигарху рассказывает, что лучше, чтобы он умер от этого (ну, там называет какую-нибудь предполагаемую болезнь), потому что он нас уничтожил, он уничтожает Украину, он уничтожает Россию. Вот они как думают. И это так и есть", – сказал журналист-расследователь.

По мнению Грозева, сейчас в Москве могут активно или пассивно обсуждать, как "помочь Путину умереть".

"Найдутся ли люди? Каждый генерал или полковник, у которого племянник умирает или пропадает, становится потенциально таким", — сказал Грозев.

Также, по утверждению расследователя Bellingcat, российские олигархи не знали, что Путин планировал полномасштабную войну против Украины, они считали, что наступление будет только на Донбассе.

Напомним, Российская Федерация 9 мая намерена официально объявить Украине войну.

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