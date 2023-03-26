Российские олигархи устроили демарш Путину: оппозиционер РФ указал на угрозу для диктатора

Гудков заметил, что от Путина бегут "серьезные люди", которые не хотят, чтобы их связывали с диктатором.

Большое количество крупнейших бизнесменов РФ вышли из Российского союза промышленников и предпринимателей, чем устроили демарш диктатору Владимиру Путину.

Об этом рассказал оппозиционный российский политик Геннадий Гудков, передает "Апостроф".

Гудков утверждает, что кремлевские элиты готовят запасной аэродром в Центральной Африке на случай полного провала. Там они себе готовят "тайник" с золотом и бриллиантами, чтобы при случае пережить трудные времена.

"Вот реально тревожный звонок для Путина раздался 16 марта, когда непосредственно перед очередным съездом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) стало известно, что из РСПП вышли 16 из 20 крупнейших предпринимателей России. Они написали заявления, мотивировав свое решение тем, что у них есть на то серьезные причины, поскольку они вообще вышли из бизнеса", – рассказал оппозиционер.

По его мнению, такой шаг крупного бизнеса очень показателен. А ведь еще год назад бизнесмены сражались между собой, чтобы попасть в списки приглашенных, а тут такой демарш.

Гудков заметил, что от Путина бегут "серьезные люди", которые не хотят, чтобы их связывали с диктатором.

"Здесь эти 16 персон проявили решимость, понимая, что они выбирают между двумя плохими вариантами: идти на "фронду", понимая, что на тебя сейчас будет накат или оставаться вместе с Путиным, который для всего мира стал военным преступником. Они выбрали первое. Но это было еще до решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина", – сказал он.

Оппозиционер не исключает, если бы решение МКС было озвучено до съезда РСПП, из него вышли бы все 20 крупных бизнесменов.

Ранее выход российских предпринимателей из РСПП прокомментировал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. По его мнению, это свидетельствует о том, что процесс распада элит России уже начался и будет ускоряться.

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