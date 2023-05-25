Российские послы пытаются сорвать турне Кулебы по странам Африки

Глава МИД РФ Сергей Лаврова готовит также визит в Африку "по следам" Кулебы.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что во время его турне по странам арки российские послы в каждой из стран рассказывают местным властям о том, как "плохо" принимать представителей украинской власти.

Также читайте Африканская подмога: сын президента Уганды обещает отправить военных на защиту Москвы

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал во время своего видеовключения в Instagram из Эфиопии.

"Я знаю, что в Москве очень внимательно следят за моим турне и там, где я появляюсь, приходит российский посол и начинает рассказывать: как плохо, что вы принимали украинского министра. Лавров по моим следам, вдогонку сразу пытается говорить с людьми, с которыми я говорил и планирует свой визит в Африку", – сказал Кулеба.

Кулеба заявил, что Африка является пространством для дипломатического поединка с Россией. Москва последние 30 лет активно работала на континенте, сеяла свою пропаганду и пытается выставить себя "спасителем Африки".

Кроме того, Кулеба заявил, что его турне по странам Африки продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу шесть африканских стран намерены предложить Украине начать переговоры с Россией даже при условии, что оккупационные войска не покинут украинскую территорию.

Кроме того, мы ранее информировали, что сборная Камеруна по футболу не сыграет товарищеский матч против России, запланированного на 15 июня.

Читайте также: