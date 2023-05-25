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Российские послы пытаются сорвать турне Кулебы по странам Африки

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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976
Время на прочтение
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Российские послы пытаются сорвать турне Кулебы по странам Африки

Россия пытается помешать турне Кулебы по странам Африки / Фото: Associated Press

Глава МИД РФ Сергей Лаврова готовит также визит в Африку "по следам" Кулебы.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что во время его турне по странам арки российские послы в каждой из стран рассказывают местным властям о том, как "плохо" принимать представителей украинской власти.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал во время своего видеовключения в Instagram из Эфиопии.

"Я знаю, что в Москве очень внимательно следят за моим турне и там, где я появляюсь, приходит российский посол и начинает рассказывать: как плохо, что вы принимали украинского министра. Лавров по моим следам, вдогонку сразу пытается говорить с людьми, с которыми я говорил и планирует свой визит в Африку", – сказал Кулеба.

Кулеба заявил, что Африка является пространством для дипломатического поединка с Россией. Москва последние 30 лет активно работала на континенте, сеяла свою пропаганду и пытается выставить себя "спасителем Африки".

Кроме того, Кулеба заявил, что его турне по странам Африки продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу шесть африканских стран намерены предложить Украине начать переговоры с Россией даже при условии, что оккупационные войска не покинут украинскую территорию.

Кроме того, мы ранее информировали, что сборная Камеруна по футболу не сыграет товарищеский матч против России, запланированного на 15 июня.

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Дата публикации
Просмотры
976
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