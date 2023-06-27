Российские пропагандисты заявили, что боевики ЧВК "Вагнер" вошли в Беларусь, но местные их не видели - аналитики

В ночь на 27 июня кремлевские провоенные телеграм-каналы сообщили, что «подразделения ЧВК «Вагнер» вместе со штатным оружием и военной техникой зашли на территорию Беларуси».

Об этом пишет "Беларускі Гаюн".

В то же время до сих пор никто из белорусов не видел колонны Вагнера на территории своей страны.

"Вагнеровцев" отправляют в Беларусь

В то же время, родственники "вагнеровцев" подтверждают информацию, что боевиков отправят в Беларусь.

Так, одна из родственниц со ссылкой на своего знакомого сообщила, что в РБ будут отправлены оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения "Вагнера". Еще одна собеседница издания сообщила, что ее муж, 24 июня находившийся в Ростове, сообщил ей об отправке в Беларусь "скорее всего". Больше мужчина на связь не выходил.

Еще трое участников чатов родственников бойцов "Вагнера" сообщили, что получали схожие сообщения от близких. В разговоре с журналистами они сказали, что не знают точно, следуют ли эти подразделения в направлении Беларуси. Один из собеседников сообщил, что его родственник сейчас находится под Ростовом.

Что этому предшествовало

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вместе с наемниками объявили о "походе на Москву" после обвинения в адрес регулярной российской армии в обстреле тыловых позиций "вагнеровцев" в Ростове-на-Дону. Участниками этого марша было около 8 000 боевиков.

В тот же день вечером Пригожин прекратил мятеж в 200 км от Москвы. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что это он договорился с владельцем "Вагнера" о прекращении бунта.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что с Пригожина будут снять обвинения в госизмене, однако он отправится в Беларусь. Что касается наемников, то их отпустят на предыдущие позиции.

В британском Генштабе предупредили, что после отъезда Пригожина в Беларусь "вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев из этой страны.

Украинская разведка пока не имеет точной информации о том, что наемники "Вагнера" перегруппировались и отправляются в Беларусь.

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