Российские пропагандисты заявили, что боевики ЧВК "Вагнер" вошли в Беларусь, но местные их не видели - аналитики

Боевиков отправили в Беларусь.
В ночь на 27 июня кремлевские провоенные телеграм-каналы сообщили, что «подразделения ЧВК «Вагнер» вместе со штатным оружием и военной техникой зашли на территорию Беларуси».
Об этом пишет "Беларускі Гаюн".
В то же время до сих пор никто из белорусов не видел колонны Вагнера на территории своей страны.
"Вагнеровцев" отправляют в Беларусь
В то же время, родственники "вагнеровцев" подтверждают информацию, что боевиков отправят в Беларусь.
Так, одна из родственниц со ссылкой на своего знакомого сообщила, что в РБ будут отправлены оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения "Вагнера". Еще одна собеседница издания сообщила, что ее муж, 24 июня находившийся в Ростове, сообщил ей об отправке в Беларусь "скорее всего". Больше мужчина на связь не выходил.
Еще трое участников чатов родственников бойцов "Вагнера" сообщили, что получали схожие сообщения от близких. В разговоре с журналистами они сказали, что не знают точно, следуют ли эти подразделения в направлении Беларуси. Один из собеседников сообщил, что его родственник сейчас находится под Ростовом.
Что этому предшествовало
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вместе с наемниками объявили о "походе на Москву" после обвинения в адрес регулярной российской армии в обстреле тыловых позиций "вагнеровцев" в Ростове-на-Дону. Участниками этого марша было около 8 000 боевиков.
В тот же день вечером Пригожин прекратил мятеж в 200 км от Москвы. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что это он договорился с владельцем "Вагнера" о прекращении бунта.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что с Пригожина будут снять обвинения в госизмене, однако он отправится в Беларусь. Что касается наемников, то их отпустят на предыдущие позиции.
В британском Генштабе предупредили, что после отъезда Пригожина в Беларусь "вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев из этой страны.
Украинская разведка пока не имеет точной информации о том, что наемники "Вагнера" перегруппировались и отправляются в Беларусь.
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