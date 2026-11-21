Польская авиация. / © Associated Press

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Шведский пилот истребителя Gripen, перехвативший российскую ракету Х-101 в воздушном пространстве Польши , имел разрешение на его уничтожение. Однако военный не стал использовать оружие, поскольку не смог идентифицировать цель.

Об этом сообщил оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал-лейтенант Иренеуш Новак, пишет Rzeczpospolita .

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По его словам, "чрезвычайно сложные погодные условия" помешали пилоту идентифицировать, что именно перехватил истребитель. Распознать объект не удалось ни зрительно, ни с помощью бортовых оптико-электронных систем.

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«Этой ночью вооружение не применялось, ведь не были выполнены все условия для применения системы вооружения», — пояснил генерал.

Режим тревоги "желтый" объявили в 1:40, а в 5:49 его сменил самый высокий уровень угрозы - "красный".

Во время атаки операции по защите польского неба привлекли два польских истребителя F-16 с авиабазы Ласк и два шведских Gripen. Воздушную поддержку обеспечивали самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, нидерландский самолет-заправщик MRTT и наземные системы противовоздушной обороны.

В частности, работу Gripen координировал Центр воздушных операций НАТО (CAOC), расположенный в немецком городе Уэдем. Он предоставил пилотам право самостоятельно принимать решение об уничтожении воздушных целей, но при соблюдении определенных условий.

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В общей сложности польские военные зафиксировали 11 воздушных объектов, которые могли представлять угрозу для страны. Три из них нарушили воздушное пространство Польши. По словам Новака, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Атака состояла из двух этапов. Первоначально войска РФ запустили беспилотники, в том числе скоростные реактивные дроны. Впоследствии применили крылатые ракеты "Калибр" и Х-101.

Польская сторона владела информацией о местах запуска, количестве воздушных целей и маршрутах их движения. Кроме того, военные использовали данные, передаваемые Украиной через систему «Вираж».

Новак сообщил, что все три воздушных объекта двигались со скоростью более 800 км/ч. По этому показателю польские военные предполагают, что это могли быть российские крылатые ракеты Х-101 или реактивные беспилотники Герань-5.

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«Мы используем такое понятие как индекс скорости. Все три объекта были скоростными: их скорость превышала 800 км/ч. Поэтому мы предполагаем, что это были либо крылатые ракеты Х-101, либо реактивные дроны Герань-5», — пояснил генерал.

Ракеты и дрон РФ залетели в Польшу.

Ночью и утром 20 ноября армия РФ атаковала западные регионы Украины . Ночью польские войска подняли истребители и задействовали систему противовоздушной обороны. Кроме того, в двух пограничных воеводствах – Люблинском и Подкарпатском – объявили воздушную тревогу из-за угрозы авиаудара.

Стало известно, что неизвестные воздушные цели нарушили воздушное пространство Польши. В нескольких населённых пунктах произошли сильные взрывы. Позже были обнаружены обломки средств нападения. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что упали три российских воздушных цели — две ракеты, в том числе Х-101, и реактивный беспилотник.

Премьер Дональд Туск сделал резкое заявление и подчеркнул, что вторжение — «преднамеренная провокация России». В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте назвал инцидент «опасным» и «серьезным нарушением» воздушного пространства Польши.

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