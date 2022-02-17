Российские силы на суше и море готовы к нападению – Блинкен

Российские силы на суше и море готовы к нападению – Блинкен

Он отметил, что российские войска готовятся начать атаку на Украину "в ближайшие дни".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что по американской информации, силы России на суше и море готовы к нападению.

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН в четверг, 17 февраля.

"Наша информация четко показывает: силы РФ на суше и на море готовы к нападению", – заявил Блинкен.

"Основная задача этого совета (Совета Безопасности ООН – ред.) – это сохранение мира. Сейчас это агрессия России. Игра идет вне Украины тоже. Но жизнь людей в опасности. Этот кризис влияет на весь мир. Основные принципы, которые поддерживают безопасность, сейчас нарушаются. Мы должны ответить на то, что делает Россия. Россия не отводит силы", – рассказал госсекретарь США.

Он также сообщил, что РФ пытается сделать подтекст для развязания войны.

"Россия делает шаги в сторону войны. Они собираются совершить подтекст своей атаки. Это может быть насильственное действие, сфабрикованный теракт, химическое оружие, этническая чистка, геноцид и т.д. Россия уже начала распространять такие настроения", — подчеркнул Блинкен.

Нападение может произойти в ближайшие дни

Он отметил, что российские войска готовятся начать атаку на Украину "в ближайшие дни". Госсекретарь отметил, что США предупреждали украинские власти о приближении таких событий.

"Мы это описываем с надеждой, что Россия отступит. Некоторые поставили под сомнение наши данные. Я здесь не для того, чтобы начать войну, а предотвратить. Предоставленная мной информация основывается на том, что мы видели. В частности, накопления солдат. Наши союзники тоже это видят. Международные голоса все громче об этом говорят", – рассказал Блинкен.

Он подчеркнул, если Россия не отступит, ответ США будет мгновенным и решительным.

"Если РФ готова проработать исполнение обязательств, то наши друзья – Германия и Франция – готовы организовать встречу", – сообщил представитель США.

Блинкен также сказал, что предложил главе МИД России Сергею Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе.

Напомним, по данным министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия стянула к границам Украины около 140 тысяч своих военных и не отводит свою армию.

Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки вероятного вторжения России в Украину. По их оценке, российские вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля.

США сообщили, что Россия на 7 тысяч увеличила количество военных на границах с Украиной

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