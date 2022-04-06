"Российские солдаты в подвал бросали гранату": постпред Украины поймал российского на манипуляции прямо в Совбезе ООН

"Российские солдаты в подвал бросали гранату": постпред Украины поймал российского на манипуляции прямо в Совбезе ООН

Небензя пытался убедить, что российские оккупанты не причастны к массовым убийствам в Буче.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что российские войска якобы не причастны к массовым убийствам в Буче. Заявляя такую ложь, Небензя попытался сослаться на интервью депутата местного совета Екатерины Украинцевой российскому изданию "Медуза".

В интервью женщина сказала, что "при мне людей не расстреливали".

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После этого слово на заседании Совбеза получил постпред Украины в ООН Сергей Кислица. Он указал иностранным дипломатам на избирательность представителя России, ведь в том же интервью Украинцева рассказала, как российские войска бросали гранаты в подвалы, где находились люди.

"Товарищ Небензя изволил процитировать интервью с ресурса, который называется "Медуза". Хотелось бы спросить у товарища Небензи, а почему же он не цитирует его полностью? Позвольте мне: "Бывало так, что (российские – ред.) солдаты передавали сухпаек в подвал, а потом бросали туда гранату", – процитировал Кислица материал "Медузы" о Буче.

"Это о вашей гуманитарной помощи, за которой летит граната", — подчеркнул постпред Украины.

Напомним, на заседании Совбеза ООН Кислица также заявил, что Россия через Небензю признала, что ведет в Украине войну, а не "специальную операцию".

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