"Российские солдаты в подвал бросали гранату": постпред Украины поймал российского на манипуляции прямо в Совбезе ООН

Небензя пытался убедить, что российские оккупанты не причастны к массовым убийствам в Буче.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что российские войска якобы не причастны к массовым убийствам в Буче. Заявляя такую ложь, Небензя попытался сослаться на интервью депутата местного совета Екатерины Украинцевой российскому изданию "Медуза".
В интервью женщина сказала, что "при мне людей не расстреливали".
После этого слово на заседании Совбеза получил постпред Украины в ООН Сергей Кислица. Он указал иностранным дипломатам на избирательность представителя России, ведь в том же интервью Украинцева рассказала, как российские войска бросали гранаты в подвалы, где находились люди.
"Товарищ Небензя изволил процитировать интервью с ресурса, который называется "Медуза". Хотелось бы спросить у товарища Небензи, а почему же он не цитирует его полностью? Позвольте мне: "Бывало так, что (российские – ред.) солдаты передавали сухпаек в подвал, а потом бросали туда гранату", – процитировал Кислица материал "Медузы" о Буче.
"Это о вашей гуманитарной помощи, за которой летит граната", — подчеркнул постпред Украины.
Напомним, на заседании Совбеза ООН Кислица также заявил, что Россия через Небензю признала, что ведет в Украине войну, а не "специальную операцию".
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