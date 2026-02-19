Российские спортсмены, воевавшие против Украины, имеют амбиции выступить на Паралимпиаде

Олимпиада / © Associated Press

Реклама

В составе российского паралимпийского сообщества есть бывшие военные, принимавшие участие в войне против Украины, и теперь заявляют о своих амбициях по участию в международных соревнованиях и Паралимпийских играх.

По данным Общественного , Международный паралимпийский комитет (IPC) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Зимних Паралимпийских играх 2026 года , которые состоятся 6–15 марта в Италии, где они будут соперничать под флагами своих стран.

Журналисты установили, что в российском паралимпийском сообществе есть бывшие военные, участвовавшие в боевых действиях против Украины в разных регионах. Некоторые из них получили ранения, в результате чего потеряли концовки и перешли к адаптивному спорту, после чего продолжили тренировки и теперь декларируют желание выступать на международных соревнованиях и Паралимпийских играх.

Реклама

Эта ситуация вызвала критику со стороны украинских спортсменов и чиновников: среди реакций призывы рассмотреть возможность применения санкций в отношении таких спортсменов и спортивных функционеров, а также объявление бойкота открытия Паралимпиады украинскими официальными представителями.

Напомним, что россиянам и белорусам разрешили выступать под флагами своих стран на Паралимпиаде-2026.

Десять атлетов из РФ и Беларуси допустили к Паралимпийским играм-2026 под своими национальными флагами.