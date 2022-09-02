"Российские страшилки о "холодной зиме" являются пшиком": у Зеленского высмеяли газовый шантаж РФ

Страшилки России о якобы "холодной зиме" оказались обычным пшиком, ведь по состоянию на начало сентября газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа.
Похоже, что у России не все идет по плану.
Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Сети 2 сентября.
"Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. В очередной раз оказалось, что российские страшилки о "холодной зиме" являются пшиком. Как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче", — говорится в заявлении советника главы ОП.
"Все же идет по плану, да? Пожалуй, план таков: свободная Украина и энергонезависимый ЕС", – сиронизировал Подоляк.
Напомним, 30 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уровень запасов в подземных хранилищах газа стран-членов ЕС доведен до 80%, и такая цель была достигнута досрочно.
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