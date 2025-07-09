Президент Литвы Гитанас Науседа / © Associated Press

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Европейским союзникам следует четко осознать, что агрессивные намерения России не являются пустыми словами, а представляют реальную опасность.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.lt.

По его словам, Вильнюс должен продолжать убеждать партнеров, особенно тех, что на западе или юге, в реальности российской угрозы.

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«Ни одна европейская страна не может чувствовать себя в безопасности, не будучи готова», — подчеркнул Науседа.

В ходе встречи с руководителями дипломатических представительств Литвы президент отдельно сосредоточился на поддержке Украины и международной роли своего государства.

«Европе предстоит взять на себя большую ответственность за будущее Украины. Литва готова и дальше подавать пример», — заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что перед вторжением Китая на самоуправляющийся остров Тайвань китайский лидер Си Цзиньпин обратится к своему «младшему партнеру», Путину с предложением атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь Альянс от событий в Тихоокеанском регионе.

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Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин пригрозил Западу в случае продолжения поддержки Украины.