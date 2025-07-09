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Российские угрозы Европе не просто слова, а реальная угроза — Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что Европа должна понять: агрессивные действия России — это не просто риторика, а реальная угроза всему континенту.
Европейским союзникам следует четко осознать, что агрессивные намерения России не являются пустыми словами, а представляют реальную опасность.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.lt.
По его словам, Вильнюс должен продолжать убеждать партнеров, особенно тех, что на западе или юге, в реальности российской угрозы.
«Ни одна европейская страна не может чувствовать себя в безопасности, не будучи готова», — подчеркнул Науседа.
В ходе встречи с руководителями дипломатических представительств Литвы президент отдельно сосредоточился на поддержке Украины и международной роли своего государства.
«Европе предстоит взять на себя большую ответственность за будущее Украины. Литва готова и дальше подавать пример», — заявил глава государства.
Ранее сообщалось, что перед вторжением Китая на самоуправляющийся остров Тайвань китайский лидер Си Цзиньпин обратится к своему «младшему партнеру», Путину с предложением атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь Альянс от событий в Тихоокеанском регионе.
Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин пригрозил Западу в случае продолжения поддержки Украины.