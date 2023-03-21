Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские вертолеты над Мариуполем и движение вражеских грузовиков в сторону Бердянска: ситуация возле "Азовстали"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские вертолеты над Мариуполем и движение вражеских грузовиков в сторону Бердянска: ситуация возле "Азовстали"

Фото: скриншот с видео

Впервые зафиксировано столь большое перемещение.

Об этом в телеграмме сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

«Все на низком расстоянии в направлении «Азовстали». Именно на «Азовстале» ближе к Шлаковой горе (шламовому отвалу) оккупанты разместили вертолетную площадку», — отметил он.

Также зафиксирована колонна грузовиков МЧС РФ через город в направлении Мангуша/Бердянска.

«Первое зафиксировано столь большое перемещение», — говорится в сообщении.

Напомним, над временно оккупированным Мариуполем в понедельник утром, 13 марта, активизировалась авиация российских оккупантов, самолеты направлялись в сторону Запорожья.

Также в Мариуполе раздалось несколько взрывов 11 марта, в результате которых зафиксирован "хлопок" у оккупантов, а также пожар в частном доме в результате работы вражеской ПВО.

Читайте также:

Во Львове "оживили" мариупольский драмтеатр

Во Львове "оживили" мариупольский драмтеатр

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
340
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация