Российские власти несут ответственность за кибератаки на Украину – Белый дом

Российские власти несут ответственность за кибератаки на Украину – Белый дом

Там заявили, что российские хакеры собирали разведанные для подготовки масштабной атаки.

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Энн Нойбергер заявила, что за DDoS-аткой на банки и государственные сайты Украины стоит Россия.

Об этом Нойбергер сказала на брифинге в Белом доме в пятницу, 18 февраля.

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"Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за широкомасштабные кибератаки на украинские банки на этой неделе", – сказала заместитель советника Белого дома.

По ее словам, США располагают информацией, связывающей инфраструктуру российской разведки с большим объемом данных, которые передавались на IP-адреса и домены в Украине.

Российские киберпреступники проникли в военные сети и другие критически важные инфраструктурные сети, чтобы собрать разведданные и подготовить почву для масштабной кибератаки.

Нойбергер добавила, что США предоставили помощь Украине в ликвидации последствий DDoS-атаки. В результате влияние хакеров на украинские банковские государственные структуры оказалось ограниченным.

Напомним, 15 февраля была совершена масштабная DDoS-атака на почти все украинские банки, "Действие" и ряд госсайтов, в частности – Минобороны и Вооруженных сил.

СБУ заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак на украинские сервисы. По мнению киберспециалистов, в таких атаках может быть заинтересована только одна страна – Россия.

Кибератаку на государственные сайты назвали самой большой в истории Украины

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