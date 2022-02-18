Российские власти несут ответственность за кибератаки на Украину – Белый дом

Там заявили, что российские хакеры собирали разведанные для подготовки масштабной атаки.
Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Энн Нойбергер заявила, что за DDoS-аткой на банки и государственные сайты Украины стоит Россия.
Об этом Нойбергер сказала на брифинге в Белом доме в пятницу, 18 февраля.
"Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за широкомасштабные кибератаки на украинские банки на этой неделе", – сказала заместитель советника Белого дома.
По ее словам, США располагают информацией, связывающей инфраструктуру российской разведки с большим объемом данных, которые передавались на IP-адреса и домены в Украине.
Российские киберпреступники проникли в военные сети и другие критически важные инфраструктурные сети, чтобы собрать разведданные и подготовить почву для масштабной кибератаки.
Нойбергер добавила, что США предоставили помощь Украине в ликвидации последствий DDoS-атаки. В результате влияние хакеров на украинские банковские государственные структуры оказалось ограниченным.
Напомним, 15 февраля была совершена масштабная DDoS-атака на почти все украинские банки, "Действие" и ряд госсайтов, в частности – Минобороны и Вооруженных сил.
СБУ заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак на украинские сервисы. По мнению киберспециалистов, в таких атаках может быть заинтересована только одна страна – Россия.
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