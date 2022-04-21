"Российские власти переиграли в шахматы сами себя": Подоляк подвел итоги двух месяцев войны для РФ

"Российские власти переиграли в шахматы сами себя": Подоляк подвел итоги двух месяцев войны для РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подвел для России итоги почти двух месяцев войны против Украины.

"Второй месяц войны подходит к концу. Чего достиг Кремль за это время?" – задал вопрос Подоляк.

Соответствующее сообщение он опубликовал в сети 21 апреля.

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Советник главы ОП сам же ответил на заданный вопрос. По его словам, за это время российские власти добились того, что Украина объединена, как никогда; Запад консолидирован; пророссийские лоббисты не имеют будущего; "Северный поток – 2" закрыт навсегда; российская экономика пробивает дно, а войска РФ несут тысячные потери.

"Развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году. Российские власти провели мастер-класс из многоходовочек, или как переиграть в шахматы самих себя. Как следствие – полная политическая и экономическая изоляция", – добавил Подоляк.

Напомним, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сравнил отношения с РФ с игрой в футбол, только он отметил, что "Песков сам с собой играет в футбол. Мы обязательно покажем, как бьем по воротам, как только нам дадут мяч".

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