"Российские военные даже не знают, что это такое – иметь свободу": Зеленский об обстрелах мирных жителей

"Российские военные даже не знают, что это такое – иметь свободу": Зеленский об обстрелах мирных жителей

В Запорожской области под обстрел попала колонна с мирными жителями.

Российские оккупанты стреляли по мирно вышедшим без оружия людям на митинг за свою свободу.

Об этом в ночном обращении к украинскому народу на 22 марта 2022 рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские военные даже не знают, что это такое — иметь свободу. Их нагнали сюда, будто осужденных, будто приговоренных к смерти, осужденных на позор", — сказал он.

В Запорожской области под обстрел попала колонна с мирными жителями. Там было много детей. Четверо детишек госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии.

"В течение дня работало восемь гуманитарных коридоров — Киевская, Донецкая, Луганская области — Ворзель, Буча, Большая Дымерка, Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк, Попасная и Креминна. Спасли 8057 человек. Все спасибо, кто работал ради людей. Удалось также доставить и доставить и гуманитарной помощи", — добавил глава украинского государства.

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