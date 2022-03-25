Российские военные обстреляли 548 учебных заведений – постпред Украина в ОБСЕ

В результате российского вторжения погибли более 120 украинских детей, еще более 170 получили ранения.

Российские военные обстреляли 548 учебных заведений в Украине, в том числе 220 школ и 155 детсадов.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.

"Россия повлекла за собой разрушение 548 учебных заведений, среди них 220 школ, 155 детсадов, 40 других заведений, в том числе реабилитационные, спортивные, школы искусств, библиотеки", — сообщил украинский посол.

По его словам, всего российские войска уже уничтожили 3,5 тысячи инфраструктурных объектов в Украине.

Цимбалюк отметил, что обстрелы критической инфраструктуры Украины "разоблачают планы России, заключающиеся в создании гуманитарного кризиса в Украине". Он привел данные ООН, согласно которым за месяц около 10 млн украинцев покинули свои дома, спасаясь от российского вторжения.

"То, что Россия планировала как многодневную кампанию, оказалось самой страшной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны. Число погибших в агрессивной войне РФ является катастрофическим. Россия сжигает целые города до основания", — заявил дипломат.

В результате российского вторжения погибли более 120 украинских детей, еще более 170 получили ранения.

Российские войска осаждают города Мариуполь, Чернигов, Харьков, Изюм и другие.

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"Особенно ужасная ситуация в Мариуполе. На сегодняшний день в городе около 100 тыс. человек. В полной блокаде. Ни еды, ни воды, ни лекарств. Под постоянными обстрелами. Все наши попытки организовать безопасные гуманитарные коридоры для мариупольцев срываются российскими захватчиками. Два дня назад один из гуманитарных конвоиров был просто увлечен российскими солдатами", — заявил Цымбалюк.

Он призвал международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, приобщиться к обеспечению работы гуманитарных коридоров в Украине.

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