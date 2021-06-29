Российские военные проверили готовность системы ПВО в Крыму на фоне учений Sea Breeze-2021

Страна оккупант задействовала около 20 самолетов и вертолетов и несколько дивизионов С-400 и "Панцирь-С".

Россия провела учебную проверку боевой авиации и средств ПВО в оккупированном ею Крыму на фоне ежегодных международных военных учений See Breeze, которые начались 28 июня на черноморском побережье Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ 29 июня.

Страна оккупант задействовала около 20 самолетов и вертолетов, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также дивизиона комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Отмечается, что авиация "выполняла задачи как на максимальном отдалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу силам и средствам ПВО". В то же время дивизионы С-400 и "Панцирь-С" осуществляли электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям.

В Минобороны добавляют, что обучение в рамках "проверки готовности дежурных сил и средств противовоздушной обороны Крымского полуострова".

Отметим, что оккупация Крыма международно не признанная и определяется как акт незаконной аннексии в результате вооруженной агрессии России. Крым и Севастополь имеют международно-правовой статус "территорий Украины, временно оккупированных Россией".

Напомним, в Черном море начались совместные американо-украинские учения Sea Breeze-2021. В ходе учений их участники должны отработать различные боевые сценарии, среди которых маневры на суше, столкновения десантных кораблей, водолазные операции.

Sea Breeze — многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Организаторами учений выступают Украины и США.

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