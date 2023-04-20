Российские военные совершили преступления против человечности: в Конгрессе США призвали расширить полномочия для их наказания

Конгресс США может помочь в расширении полномочий американской правовой системы по преследованию преступлений против человечности, чтобы отреагировать, в том числе на преступления российских войск в Украине.

Об этом заявила заместитель генпрокурора страны Лиза Монако, пишет Укринформ.

«Российские военные совершили преступления против человечности – согласно определению международного права. Однако у США пока нет закона, который определял бы преступления против человечности в соответствии с американским законодательством, что позволило бы нам проводить собственные расследования и судебные преследования за эти ужасные действия», — отметила представитель Минюста.

Она обратилась к законодателям с призывом помочь расширить набор инструментов Соединенных Штатов по этому вопросу. Монако предложила, в частности, обеспечить для федеральных судов США юрисдикцию по преступлениям против человечности, расширить юрисдикцию для судебного преследования пыток, совершенных против американцев за рубежом. Также необходимо расширить полномочия американской правовой системы по прекращению незаконного финансирования в таких случаях.

«Антизаконное поведение России в Украине является испытанием не только для Украины, но и для Соединенных Штатов, а также системы правил, которую мы помогали строить в течение последнего столетия, от которой зависит безопасность и процветание стран во всем мире», — резюмировала заместитель генпрокурора США. .

Также мы сообщали, что Государственный департамент США поддержал "гибридный трибунал" против России.

Читайте также: