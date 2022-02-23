Российские войска готовы к нападению на Украину. Это может произойти в любой момент – Пентагон

Российские войска готовы к нападению на Украину. Это может произойти в любой момент – Пентагон

Россия не демонстрирует готовность к деэскалации.

Российские войска находятся в состоянии готовности к нападению на Украину. Вторжение может произойти в любой момент.

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Об этом 23 февраля во время брифинга сказал спикер Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.

Он подчеркнул, что если Путин все-таки решит начать наступление на Украину, то для агрессора эта война не будет бескровной.

"Будут страдания. Будут жертвы. И все это должно быть положено к ногам Путина", – сказал Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона сказал, что Россия по-прежнему не показывает, что она готова к деэскалации конфликта, а Пентагон наблюдает "совершенно обратное".

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Путин готов к деэскалации, возвращению войск домой и какому-то серьезному дипломатическому решению, все признаки, которые мы видим, говорят об обратном", — сказал Кирби.

Напомним, Россия может нанести по Украине ракетные удары, чтобы устрашить украинцев и заставить народ согласиться на свои требования.

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