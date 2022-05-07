"Российские войска на границе с Польшей": в Госдуме РФ назвали безумное условие окончания войны в Украине

"Российские войска на границе с Польшей": в Госдуме РФ назвали безумное условие окончания войны в Украине

В Кремле фантазии по поводу захвата Украины становятся еще более безумными. В Госдуме России заявили, что война с Украиной закончится, если их армия достигнет границы с Польшей.

Такое заявление сделал вицеспикер Госдумы Российской Федерации Петр Толстой.

Об этом он сказал в интервью информационному агентству The Times.

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"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим "операцию", когда считаем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей ", — заявил Толстой.

Также он добавил, что обязательным условием окончания войны будет так называемая "денацификация и демилитаризация" Украины, поскольку, по его мнению, "тогда больше не будет возможности превратить ее в анти-Россию".

Стоит отметить, что в Кремле раздаются болезненные угрозы, что "Польша планирует захватить западную территорию Украины". Об этом заявил бывший президент страны Дмитрий Медведев, а также пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. На это с сарказмом отреагировали в Офисе президента Украины, отметив, что Польша – это мощный союзник и партнер Украины. Советник ОП Михаил Подоляк допустил, когда Медведев это говорил, то, наверное, "дух Жириновского вселился в него".

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