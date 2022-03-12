Российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров, но удалось спасти 7144 человека — Зеленский

"ВСУ дадут за каждую минуту страданиям наших людей", — Зеленский.

Российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Но несмотря на все удалось спасти 7144 человека из Энергодара, Бучи, Гостомеля, Козоровичей и это 7144 причины, чтобы завтра и после завтра пытаться организовать спасение для украинцев из окруженных городов.

Мы будем это делать. Мы будем делать все, что завести в украинские города гуманитарный груз.

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Вынужденные говорить с болью, Мариуполь так и остается заблокированным врагом. Российские войска не пропустили в город нашу помощь, продолжают пытать наших людей, наших мариупольцев.

Завтра все равно мы попробуем еще раз. Еще раз направить еду, воду, медикаменты для нашего города. Я уверен, что ВСУ дадут за каждую минуту страданиям наших людей. И это ни пафос, ни опасность. Это – констатация реальности", — сказал он.

Брифинг Ирины Верещук об итогах работы гуманитарных коридоров 11 марта