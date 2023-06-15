Российский ЦИК назначил дату "выборов" на оккупированных территориях Украины

Российский Центризбирком назначил на 10 сентября 2023 года так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Так, в России надеются, что им удастся провести фейковые "выборы" на оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины.

Заметим, что в этот же день, 10 сентября, запланированы выборы в самой стране-агрессоре. Речь идет о "едином дне голосования", в рамках которого состоятся выборы высших должностных лиц в 20 субъектах России и дополнительные выборы депутатов Госдумы (там есть четыре вакантных места по одномандатным избирательным округам).

Добавим, российский ЦИК принял решение, что сроки "голосования" на оккупированных украинских территориях могут быть сокращены, если соответствующая избирательная комиссия сочтет это необходимым.

Что известно о "выборах" на оккупированных территориях Украины

Россия готовится к проведению фейковых "выборов" на оккупированных территориях Украины уже давно. В частности, именно для этого захватчики заставляют местных жителей брать паспорта РФ, придумывая разнообразные схемы. Так, враг предлагает социальную помощь для семей с несовершеннолетними, однако только при наличии российского паспорта. Кое-где на захваченных территориях россияне создали такие условия, что без паспорта РФ человеку могут отказать в медицинской помощи и других соцуслугах.

29 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ЦИК может проводить референдумы и выборы на территориях, где действует военное положение. Очевидно, речь идет об оккупированных украинских территориях, ведь осенью 2022 года Россия объявила "военное положение" на захваченных территориях Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины. Этот закон также предусматривает возможность создания "избирательных участков" вне оккупированных территорий.

По поводу этих "выборов" вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к жителям захваченных территорий с призывом быть ответственными и "не дать втянуть себя в сотрудничество с врагом. Потому что у всех коллаборантов будут потом большие проблемы".

Читайте также: